В Карелии возбудили уголовные дела из-за краж декораций фильма об узниках финских лагерей

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Отдел Министерства внутренних дел РФ по Кондопожскому району возбудил четыре уголовных дела по статье "Кража" (ст. 158 УК РФ) после сообщений о похищении кинодекораций с места съемок фильма о малолетних узниках финских лагерей 1941-1944 годов "Весури". Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.

Фильм "Весури", посвященный периоду финской оккупации Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны, снимался в Кондопожском районе Карелии летом 2018 года, картину представили зрителям в мае 2019 года. Власти Карелии заявляли о желании сохранить место съемок со всеми декорациями, реконструирующими обстановку оккупированной деревни, для туристического показа.

"В ОМВД России по Кондопожскому району с начала лета поступило несколько сообщений о том, что в одном из мест на территории района, где проходили съемки фильма, похищено имущество. Как установили полицейские, с неохраняемой территории были вывезены части декораций. В настоящее время дознавателями возбуждено и расследуется несколько уголовных дел по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении полиции.

Как уточнили в пресс-службе правоохранительных органов, никакой охраны вокруг воссозданного лагеря не было, по ряду эпизодов подозреваемые уже установлены. В рамках расследования четырех уголовных дел планируется назначить товароведческие экспертизы, чтобы определить сумму нанесенного ущерба.

Создание экспозиции

Декорации к фильму "Весури" находятся на балансе кинокомпании "АТК-Студио" актера и продюсера картины Александра Тютрюмова. На их создание компания потратила порядка 7 млн рублей. По приблизительным оценкам кинопроизводителя, с места съемок исчезло порядка 60% воссозданного лагеря: злоумышленники унесли строительные материалы, разобрали пол в бараке.

"Некоторые бараки оказались разобраны, мы надеемся, что все это восстановить за счет тех людей, которые все это сделали", - рассказал ТАСС Тютрюмов.

Сейчас компания передала оставшиеся декорации на ответственное хранение местному жителю - отцу актера, сыгравшего одну из главных детских ролей в фильме. Он планирует перевезти конструкции на другую территорию в Кондопожском районе, где после разрешения местных властей создаст экспозицию, посвященную периоду финской оккупации Карело-Финской ССР.

"Важно сохранить это для будущих поколений. Я езжу по России, рассказываю про этот фильм, 80 процентов людей не знают, что на территории Карелии были финские лагеря", - отметил собеседник агентства.

Фильм "Весури" рассказывает историю мальчиков Пети, Сергея и девочки Жени, которые в годы Великой Отечественной войны попали в финский концлагерь на территории Карелии. За колючей проволокой они продолжают сражаться с врагом, несмотря на голод, болезни и страх. Дети спасают капитана Красной Армии, противостоят жестокому коменданту лагеря и перебежчику - местному хулигану Ваське Соловью.