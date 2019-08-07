Источник: число жертв ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех

ТАСС, 8 августа. Количество погибших в результате ДТП под Новороссийском, где автобус после столкновения с двумя машинами упал с обрыва, возросло до четырех человек, среди них двое детей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На данный момент погибших четверо, в том числе двое детей", - сказал источник.

В медицинских службах сообщили о пяти пострадавших детях в ДТП с участием автобуса под Новороссийском, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

"Из 30 пострадавших пятеро - дети, двое из которых находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.