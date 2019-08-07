В ГИБДД назвали причину падения автобуса под Новороссийском

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Причиной падения автобуса в обрыв под Новороссийском стало лобовое столкновение с автомобилем, сообщили ТАСС в ГИБДД России.

"По предварительной информации, около 22:20 мск на 16 км автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, после чего произошло опрокидывание обоих транспортных средств в обрыв", - сказал собеседник агентства.

В Госавтоинспекции России ТАСС сообщили, что глубина обрыва, куда упал автобус - около 30 м.

"Глубина обрыва составила около 30 м", - сказал собеседник агентства.