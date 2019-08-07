Непогода вызвала длительные задержки в аэропортах на востоке США

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Бури и сильные дожди нарушили в среду график авиасообщения на Восточном побережье США. Задержки отправления авиарейсов в аэропортах региона превышают два часа, сообщило на своем сайте Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

По его данным, наиболее серьезная ситуация сложилась в аэропортах города Нью-Йорк и соседнего штата Нью-Джерси. Задержки в отправлении рейсов из аэропорта Джона Кеннеди составляют полтора часа, этот показатель увеличивается, предупредило ФАУ. В международном аэропорту Либерти города Ньюарк (штат Нью-Джерси) самолеты вылетают с задержкой в два часа 45 минут, в Ла-Гуардиа пассажиры ожидают взлета по два часа 30 минут.

Схожая ситуация наблюдается в аэропортах Филадельфии (штат Пенсильвания), Балтимора (штат Мэриленд) и Даллеса. В меньшей степени затронуто авиасообщение с Сан-Франциско (штат Калифорния) и Сиэтлом (штат Вашингтон), расположенными на Западном побережье США.

Как сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, непогода привела в среду в США к отмене 1152 авиарейсов и отсрочке еще 4006.