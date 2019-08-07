В больницу Новороссийска после ДТП с автобусом доставили 27 человек

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что после ДТП с автобусом в больницу Новороссийска доставили 27 человек, включая 11 детей. Водитель автобуса жив и прошел медосвидетельствование.

"В больницу Новороссийска доставлено 27 человек, из них 11 детей", - сообщили журналистам в четверг в ведомстве.

В пресс-службе МЧС в свою очередь сообщили, что в столкнувшихся автобусе было 45 человек, 16 пострадавших еще извлекают спасатели.

"По уточненным данным, в автобусе находился 41 человек - 39 пассажиров, водитель и экскурсовод, в легковом автомобиле - четыре человека", - сообщили в МЧС.

Представитель министерства отметил, что проведена эвакуация 27 пострадавших. "Работы по извлечению 16 пострадавших и оказанию первой медицинской помощи на месте ДТП продолжаются", - сказал он.

Ранее в МЧС сообщили, что госпитализирован 21 человек. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, пострадали 27 человек. Источник в экстренных службах сообщил, что погибли четверо, в том числе двое детей. Состояние двух пострадавших детей оценивается как тяжелое.

ДТП произошло на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Автобус принадлежит санаторию "Эллада".

В новость внесены изменения (01:05 мск) - добавлена информация оводителе автобуса.