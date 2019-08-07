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В Сьерра-Леоне из-за наводнений погибли семь человек

Более 8 тыс. человек остались без крова

ТАСС, 8 августа. Не менее семи человек погибли, еще более 8 тыс. остались без крова в Сьерра-Леоне в результате масштабных наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на представителей властей этой страны.

По их данным, наводнения продолжаются с прошлой пятницы. Стихия затронула в том числе столицу страны - Фритаун.

"Мы можем подтвердить гибель семи человек", - приводит агентство слова главы местной чрезвычайной службы Джона Вэнди. Как он отметил, большинство жертв наводнений - жители болотистых регионов.

В нескольких районах столицы зафиксированы оползни. Власти призвали местных жителей покинуть регионы, затронутые ударом стихии.

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