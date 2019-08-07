У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9

ТАСС, 8 августа. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг у побережья острова Тайвань. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии располагался в 16 км к юго-востоку от города Суао, где проживают более 40 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.

Тайвань (административная единица КНР) с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии и подвержен частым землетрясениям.