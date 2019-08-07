В крови водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, алкоголь не обнаружили

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Водитель автобуса, который в среду вечером в результате лобового столкновения с другим автомобилем под Новороссийском упал в обрыв, был трезв. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, он уже прошел медицинское освидетельствование.

"Водитель автобуса в результате ДТП остался жив, он прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого алкоголя в крови не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Водитель легкового автомобиля, с которым столкнулся автобус, также остался жив. "Оба водителя живы: и автомобиля, и автобуса. ДТП произошло прямо возле поста ГИБДД на повороте на Анапу возле Верхнебаканского", - сказал ТАСС мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

В среду около 22:20 мск на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, после чего оба опрокинулись в обрыв, глубина которого составляет около 30 метров. В результате ДТП, по последним данным, четыре человека погибли.