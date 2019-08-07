В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва.

Позднее мэр города сообщил о четырех погибших, но в МЧС России информацию не подтвердили.

Все погибшие в происшествии были пассажирами легкового автомобиля.

"Из 45 человек, находившихся в автобусе и легковом автомобиле, 28 госпитализированы, 3 погибли, 14 человек осматривают на месте", - сказал собеседник агентства.

В центре медицины катастроф уточнили, что погибли ребенок, мужчина и женщина. Еще одного ребенка, считавшегося погибшим, удалось реанимировать. "Из 28 госпитализированных 11 - это дети. Первая медицинская помощь на месте ДТП оказывается 14 пострадавшим", - сказал собеседник агентства. Таким образом, всего пострадали 42 человека.

Заместитель мэра Новороссийска Наталья Майорова в свою очередь сообщила ТАСС, что количество госпитализированных в результате ДТП выросло до 31 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о 27 госпитализированных.

"31 человек у нас в больнице, среди них дети. Пять человек в тяжелом состоянии", - сказал Майорова.

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло вечером 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. В столкнувшихся транспортных средствах находились 45 человек. Автобус принадлежит санаторию "Эллада".