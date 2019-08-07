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ДТП с автобусом под Новороссийском

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом под Новороссийском

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом под Новороссийском.

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РоссияКраснодарский крайДТП с автобусом под Новороссийском
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала
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