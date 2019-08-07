Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

"В автобусе находился 41 человек. Из них - один водитель, один экскурсовод и 39 туристов. Все пострадавшие в ДТП туристы - жители Российской Федерации. Погибло четыре человека. Сейчас идет опознание", - сказал Дяченко.

Позже в МЧС России не подтвердили информацию о четвертом погибшем в результате ДТП. "Четвертый погибший не подтверждается. Погибли три человека", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Глава Новороссийска уточнил, что автобус был туристический, а не рейсовый, как сообщалось ранее. "Автобус был туристический. Он вез взрослых туристов, среди которых были и дети. Ему сопровождение не нужно", - сказал Дяченко.

Легковой автомобиль, сообщил ТАСС Дяченко, был зарегистрирован в Москве. Эскурсионный автобус был новым и, по предварительным данным, исправным, добавил мэр.

''Автобус упал на 5-6 м. Автобус новый, предварительно был в исправном состоянии', - сказал Дяченко.

Он также отметил, что с водителем автобуса сейчас общаются психологи и следователи. "Водитель жив, сейчас он в больнице проходит освидетельствование. С ним занимаются психологи, его допрашивают и разговаривают", - сказал Дяченко.

ДТП с автобусом произошло около 22:20 в среду. По информации ГИБДД, в результате лобового столкновения автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai оба транспортных средств опрокинулись в обрыв. В момент ЧП автобусе и автомобиле находилось 45 человек. В результате ДТП три человека, в том числе один ребенок, погибли, 31 госпитализированы.