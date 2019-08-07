В результате ДТП с автобусом под Новороссийском госпитализировали 41 человека

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Количество госпитализированных после ДТП с автобусом под Новороссийском в настоящее время составляет 41 человек, в том числе 12 детей. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Краснодарского края.

"На 02:30 (мск) 8 августа на госпитализации в горбольнице Новороссийска после ДТП с автобусом - 41 человек, в том числе 12 детей. На текущий момент прооперировано 10 человек, в том числе 4 ребенка. Врачи продолжают работу, в том числе в операционных, пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым для соответствующего лечения. Непрерывно работают краевые специалисты, проводятся консультации с детскими и взрослыми бригадами санавиации", - говорится в сообщении.

Первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко, сообщил ТАСС, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Шесть человек в тяжелом состоянии, у остальных легкие травмы", - сказал Алексеенко, уточнив, что всего после ДТП госпитализировали 31 человек.

По его словам, участок дороги, на котором произошло ЧП, не является особо опасным. "Участок обычный. Со слов очевидцев, Тouareg [Volkswagen Touareg, второй участник ДТП] стоял на повороте и не двигался, автобус не остановился, снес его, вместе с ним ушел в обрыв", - рассказал собеседник агентства.

В настоящее время, по словам Алексеенко, сотрудники экстренных служб эвакуируют технику с места происшествия. "Автобус будут поднимать из обрыва", - добавил Алексеенко.

ДТП с автобусом, в котором находился 41 человек, произошло около вечером в среду на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив. По информации ГИБДД, в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai оба транспортных средства упали в обрыв. В результате ДТП три человека, в том числе двое детей, погибли, все они находились в легковом автомобиле.