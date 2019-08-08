В России тушат лесные пожары на 179 тыс. га

ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Свыше 3,8 тыс. человек привлечены к ликвидации лесных пожаров в регионах РФ, работы ведутся на общей площади около 179 тыс. га, при этом общая площадь, пройденная огнем, превышает 2,4 млн га. Об этом сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 08.08.2019 на территории Российской Федерации действовало 199 лесных пожаров на площади 179 179 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 74 пожара на землях лесного фонда на площади 113 526 га в Иркутской области, 94 пожара на площади 59 355 га в Красноярском крае, 13 пожаров на площади 1110 га в Республике Саха (Якутия)", - говорится в распространенном релизе.

Пожары на сравнительно меньших площадях тушат также в Бурятии, в Алтайском крае, в Томской области. Горят и земли заповедников: в Иркутской области на площади около 2,3 тыс. га, в Хабаровском крае примерно на 1,3 тыс. га и в Бурятии - на 695 га.

К борьбе с огнем привлечено более 3,8 тыс. человек, задействовано 495 единиц техники. На авиамониторинге находится 41 воздушное судно, на тушении - 36 судов. В ряде регионов работают парашютисты-десантники.

В труднодоступных и отдаленных регионах, по данным Авиалесоохраны за минувшие сутки, зарегистрировано 273 лесных пожара, работы по которым прекращены. Самые сильные пожары приходятся на Якутию, Красноярский край и Иркутскую область. "По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен", - говорится в сообщении.

Режим ЧС действует на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в одном районе Бурятии. Особый противопожарный режим введен в 42 регионах.