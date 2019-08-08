Шесть человек остаются в больницах после ДТП с автобусом на Сахалине

ТАСС, 8 августа. Медики после ДТП с участием рейсового автобуса на Сахалине оставили в больницах шесть человек, сообщили ТАСС в четверг в министерстве здравоохранения области.

"Сразу после ДТП в Макаровскую районную больницу госпитализировали нескольких человек. Позже двух пострадавших женщин доставили в областную клиническую больницу и в Поронайскую центральную районную больницу по решению врачей. Вечером в Макаровскую больницу решили госпитализировать еще одного человека. Сейчас в больницах всего шесть человек", - сказал представитель областного Минздрава.

Все госпитализированные находятся в среднем состоянии тяжести, у них черепно-мозговые травмы, переломы.

Ранее сообщалось, что всего за медпомощью после аварии обратились 12 человек. У большинства диагностировали ушибы и ссадины, они получают лечение амбулаторно.

ДТП произошло на 134 км автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха в районе населенного пункта Тихая утром 7 августа. По предварительным данным, водитель грузовика совершил маневр поворота налево от правой обочины, не убедившись в его безопасности, и в результате столкнулся с двигающимся в попутном направлении рейсовым автобусом. В салоне автобуса находился 21 пассажир.

Областная прокуратура проверяет соблюдение организацией-перевозчиком требований правил перевозки пассажиров и грузов.