Суд отложил предварительное заседание по иску Evison Holdings к "Восточному" до 5 сентября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил на 5 сентября предварительное заседание по исковому заявлению Evison Holdings о признании недействительными всех решений совета директоров банка "Восточный" от 4 июля, в том числе об избрании исполняющим обязанности председателя правления банка Вячеслава Арутюняна, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд откладывает судебное заседание на 5 сентября", - сказал судья.

Он уточнил, что заседание перенесено в связи с привлечением третьих лиц и запросом дополнительных документов необходимых для рассмотрения дела. В частности, судом будут запрошены протоколы и бюллетени заседаний совета директоров банка.

Ранее сообщалось, что компания Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) требует в суде признать недействительными все решения совета директоров банка "Восточный" от 4 июля 2019 года. Это следует из определения Арбитражного суда Амурской области, который принял к рассмотрению заявление истца - Evison Holdings.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.