Фура с сухим льдом разрушилась на трассе в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Грузовик, предположительно перевозившая сухой лед, разрушился на трассе в Назаровском районе Красноярского края, водитель погиб. Об этом в четверг ТАСС сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Владимир Юрченко.

"Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Назаровском районе, где обнаружен разрушенный грузовой автомобиль. Как установили полицейские, по предварительным данным фура перевозила сухой лед (двуокись углерода). Предположительно в результате технических неисправностей произошло разрушение автомобиля. Водитель погиб на месте", - сказал Юрченко.

Согласно предварительным данным, водитель ехал из Кемеровской области. По информации полиции, автомобиль полностью разрушен. Сухой лед перевозится при соблюдении определенной температуры, при ее повышении он переходит из твердого состояния в газообразное.

В настоящее время сотрудники ГИБДД перекрыли участок дороги в районе происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа. Угрозы жизни и здоровью гражданам нет.