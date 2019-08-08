Троих пострадавших в ДТП с автобусом под Новороссийском переводят в Краснодар

ТАСС, 8 августа. Трое человек, пострадавших в ДТП с автобусом под Новороссийском будут переведены в НИИ - Краевую клиническую больницу №1 (НИИ-ККБ1) в Краснодаре, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава Краснодарского края.

"После консультаций с краевыми бригадами санавиации было принято решение о переводе трех человек на лечение в НИИ-ККБ1 Министерства здравоохранения Краснодарского края. Реанимобилями они доставляются в Краснодар. После стабилизации состояния в течение дня планируется перевод еще одного ребенка вертолетом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу", - сообщили в министерстве.