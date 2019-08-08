Водители автомобиля и автобуса, попавших в ДТП под Новороссийском, были трезвыми

ТАСС, 8 августа. Водители автомобиля и автобуса, участвовавших в ДТП под Новороссийском в среду вечером, по предварительным данным были трезвы. Об этом заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"Предварительные данные - что водители все были трезвые. Это предварительно, потому что в любом случае точно мы можем сказать только после анализов врачей", - сказала она.

ДТП с автобусом произошло вечером в среду на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив. По информации ГИБДД, в результате столкновения автомобиля "Фольксваген Туарег" и автобуса "Хендэ" оба транспортных средства упали в обрыв. В результате ДТП три человека, в том числе двое детей, погибли, все они находились в легковом автомобиле. По данным Минздрава Краснодарского края, госпитализированы 44 человека.