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ДТП с автобусом под Новороссийском

Водители автомобиля и автобуса, попавших в ДТП под Новороссийском, были трезвыми

По словам помощника руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю, данные предварительные, точная информация появится после получения результатов анализов

ТАСС, 8 августа. Водители автомобиля и автобуса, участвовавших в ДТП под Новороссийском в среду вечером, по предварительным данным были трезвы. Об этом заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"Предварительные данные - что водители все были трезвые. Это предварительно, потому что в любом случае точно мы можем сказать только после анализов врачей", - сказала она.

ДТП с автобусом произошло вечером в среду на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив. По информации ГИБДД, в результате столкновения автомобиля "Фольксваген Туарег" и автобуса "Хендэ" оба транспортных средства упали в обрыв. В результате ДТП три человека, в том числе двое детей, погибли, все они находились в легковом автомобиле. По данным Минздрава Краснодарского края, госпитализированы 44 человека.

Теги
РоссияКраснодарский крайДТП с автобусом под Новороссийском
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