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В результате пожара на заводе Renault на востоке Франции пострадал один человек

Рабочий получил ожоги третьей степени

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате пожара, который вспыхнул минувшей ночью на заводе автопроизводителя Renault в городе Батийи (департамент Мёрт и Мозель, восток страны). Об этом сообщила в четверг префектура департамента.

Огонь вспыхнул при ремонтных работах, проводившихся на заводе, внутри камеры для окраски автомобилей. В результате 58-летний рабочий получил ожоги третьей степени. Он помещен в ожоговый центр больницы города Меца.

На тушение огня были стянуты силы местных пожарных - туда прибыли 60 человек, использовались 20 пожарных машин. В результате принятых мер удалось успешно воспрепятствовать распространению пожара. В настоящее время, как сообщила префектура, угрозы для автомобильного завода не существует.

По мнению префектуры, пожар не помешает возобновить 27 августа работу завода, как это и было запланировано ранее. Необходимо, однако, будет очистить от копоти около 1 тыс. кв. м помещений. Завод в Батийи является самым крупным промышленным предприятием департамента Мёрт и Мозель, на нем заняты около 2800 человек. Предприятие осуществляет монтаж из поступающих компонентов ряда утилитарных моделей Renault.

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