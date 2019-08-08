У сотрудников ФБК провели обыски по делу об отмывании денег

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Следователи утром в четверг провели серию обысков у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) блогера Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром в четверг были проведены обыски у сотрудников ФБК Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина", - сказал он. У некоторых из них обыск уже закончен. По словам собеседника агентства, следственные действия были связаны с делом об отмывании средств, по которому проходит ФБК.

Информацию об обысках ТАСС подтвердил и адвокат Замятина Федор Сирош. "В данный момент я нахожусь у Замятина, в его квартире проводится обыск. Аналогичные следственные действия также проводятся у Помазуева и Гимади", - сказал адвокат, подтвердив, что обыски проводятся в рамках возбужденного ранее уголовного дела по ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем").

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей сотрудниками ФБК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года имеющие отношение к деятельности ФБК лица получили от третьих лиц крупную сумму денег в иностранной валюте и в рублях. Они были приобретены для них заведомо преступным путем, считает следствие. Как полагают в СК, для придания правомерного вида распоряжению денежными средствами соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму на расчетные счета нескольких банков. После этого соучастники также организовали перевод денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности и завершив преступные действия по легализации денежных средств.

В новость внесены изменения (09:19 мск) - информацию об обысках подтвердил адвокат