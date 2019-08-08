На западе Москвы у предпринимателя отобрали сумку с валютой на 9 млн рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель стал жертвой грабежа на улице Раменки в Москве, у него похитили более 9 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Накануне вечером в полицию обратился предприниматель 1974 года рождения. Рядом с его домом на улице Раменки трое неизвестных с платками на лицах открыто похитили у него сумку, в которой находились деньги в сумме €13 500, $100 тыс., а также ноутбук и кошелек. Нападавшие скрылись на автомобиле Honda Legend. Материальный ущерб составил около 9,4 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").