Второе уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Новороссийском

ТАСС, 8 августа. СК возбудил второе уголовное дело после падения автобуса в обрыв под Новороссийском, об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
"В настоящее время СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц"), пункта "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет" )", - говорится в сообщении.
Также прокуратурой края по факту ДТП организована проверка, "в ходе которой будут установлены причины произошедшего и дана оценка соблюдению законодательства, регламентирующего безопасность дорожного движения и пассажирские перевозки".
ДТП с автобусом и легковушкой произошло вечером в среду на 16-м км автодороги Новороссийск - Керченский пролив. По данным ГИБДД, в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai оба "транспортных средства упали в обрыв". В результате ДТП погибли три человека, в том числе двое детей, все они находились в легковом автомобиле. По данным Минздрава Краснодарского края, госпитализированы 44 человека.