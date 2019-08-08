Второе уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Новороссийском

ТАСС, 8 августа. СК возбудил второе уголовное дело после падения автобуса в обрыв под Новороссийском, об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"В настоящее время СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц"), пункта "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет" )", - говорится в сообщении.