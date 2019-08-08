В Москве задержаны члены банды лжеюристов, которые похитили более 150 млн рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обезвредили в Москве банду лжеюристов, члены которой похитили у граждан более 150 млн руб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве. Они под видом специалистов юридических компаний рекламировали на радио и в сети интернет услуги по представительству в судебных инстанциях. В ходе телефонных разговоров с гражданами, пострадавшими от действий коммерческих организаций, они внушали потенциальным клиентам уверенность в успешном решении вопросов по взысканию денежных средств и получению различных компенсационных выплат", - рассказала Волк.

По ее словам, злоумышленники убеждали потерпевших заключать договоры об оказании юридических услуг, обязательства по которым лжеюристы выполнять не собирались. Более того, в дальнейшем они звонили потерпевшим и пытались заставить их заплатить снова за некие дополнительные услуги.

"Действия участников группы носили особо циничный характер. В большинстве случаев потерпевшими становились самые незащищенные слои населения, а именно пожилые люди, которые нуждались в реальной юридической помощи. В общей сложности подозреваемые нанесли ущерб более 150 млн руб. примерно 300 гражданам", - сказала официальный представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое лидеров и восемь участников организованной группы, которым предъявлено обвинение. Судом в отношении шестерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила Волк.