Источник: СК допрашивает Сергея Фомина по делу о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Следственный комитет ведет допрос жителя Москвы Сергея Фомина, который находился ранее в розыске по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля и явился ночью в полицию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи в настоящее время ведут допрос Сергея Фомина, который сам явился сегодня в четвертом часу ночи в ОВД "Замоскворечье". Он отказывается от дачи показаний, взяв 51-ю [статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих родственников]", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Фомину заочно было предъявлено обвинение по статье 212 УК РФ ("Массовые беспорядки").

По объединенному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка арестованы девять человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. В розыск были объявлены два человека, в их числе был Сергей Фомин. Он ушел с несанкционированной акции, взяв на руки чужого ребенка.