Вагоны грузового поезда сошли с путей в Старой Руссе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Несколько вагонов грузового поезда сошли с путей в Старой Руссе Новгородской области. Пострадавших и угрозы для экологии нет, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги в четверг.

"Сегодня, 8 августа 2019 года в 03:45 мск на станции Старая Русса Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги произошел сход вагонов в грузовом поезде. В результате схода пострадавших нет, угрозы экологии нет, нарушен габарит пути", - говорится в сообщении.

Устранением последствий инцидента занимаются специалисты восстановительных поездов со станций Бологое и Псков. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ОЖД, причины случившегося выясняются, с путей сошли три вагона.

Также ОЖД информировало, что из-за схода вагонов и работ по устранению последствий была задержка поезда №9 Москва - Псков более чем на четыре часа.

"Первостепенная задача была, чтобы поезд Москва - Псков продолжил движение с пассажирами, все силы были сконцентрированы на это. Сейчас он начал движение, восстановили участок", - пояснил собеседник агентства.