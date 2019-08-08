В Хабаровске и ЕАО готовят дамбы в ожидании волны паводка из Приамурья

ТАСС, 8 августа. Местные власти, спасатели, жители Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО) готовятся к возможному паводку. Повышение уровня воды в реках ожидается из-за смещения гребня паводка из Амурской области. В регионах проверяют и укрепляют существующие дамбы, а также возводят новые.

Ситуация в Амурской области

В четверг число подтопленных паводком населенных пунктов в Амурской области, где с 25 июля действует режим ЧС, уменьшилось с 39 до 36. Вода ушла из трех сел, но ситуация остается сложной, сообщает ГУ МЧС региона.

Всего в настоящий момент в Амурской области подтоплены 20 частных жилых домов и 555 придворовых территорий, размыт 31 участок автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются восемь населенных пунктов. В Свободненском, Серышевском и Михайловском районах вода ушла из всех жилых домов, а в Зейском и Селемджинском районах - со всех участков дорог.

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы 2353 человека, в том числе 823 ребенка, в пунктах временного размещения остаются 126 человек, из них 47 детей, у родственников живут 2227 человек, из них 776 детей. Пожарные и спасатели помогают в ликвидации последствий: очищают территорию от мусора, выносят из домов мебель для просушки, ремонтируют мостовые переходы, при помощи тепловых пушек сушат дома, развозят хлеб и воду в бутылках, проводят дезинфекцию территорий и колодцев.

Жители помогают МЧС

За прошедшие сутки, по данным МЧС, на реке Амур в пределах Еврейской АО отмечается рост уровней воды от 11 до 23 см с превышением отметок неблагоприятных явлений у сел Пашково, Екатерино-Никольское, Нагибово, Нижнеспасское и с превышением уровня опасного явления у села Ленинского на 45 см. Вместе с тем, на малых реках автономии наблюдается небольшой спад - от 11 до 15 см за сутки.

Гребень паводка подойдет к селу Ленинское с населением около 6 тыс. человек 9-11 августа. По прогнозам Дальневосточного гидрометцентра вода там может подняться до 930 см. Сейчас уровень воды у села составляет 895 см при отметке опасного явления 850 см.

В Ленинском районе возводят дамбы из мешков с песком до отметки 950 см. Спасатели отмечают большой вклад местных жителей в эту работу. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по области Алексея Таекина, участвуют женщины с детьми, пожилые люди, свободные от работы мужчины и все те, кто решил свое личное время потратить не на отдых, а на защиту своего села.

В четверг гребень паводка из Амурской области проходит на участке село Пашково - село Екатерино-Никольское, где отмечаются колебания уровней воды с ростом на 16 см за сутки. Всего в регионе подтоплено 16 приусадебных участков, размыто восемь участков дорог. Затруднено сообщение между селами Дежнево - Квашнино и Ленинское - Нижне-Ленинское с населением от 84 до 6 тыс. человек.

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска на 43 см превысил отметку неблагоприятного явления, в зоне подтопления оказались около 700 дачных участков на островах у города. В Хабаровске проводятся предупреждающие мероприятия: ежедневно осматриваются дамбы, накануне были завершены работы по отсыпке временного сооружения, замыкающего дамбу вдоль улицы Пионерской для защиты части города от воды.

Гребень паводка на реке Амур подойдет к Хабаровску 12-14 августа. Уровень реки в эти дни достигнет отметок 550-600 см при отметке неблагоприятного явления 450 см и опасного - 600 см. По данным МЧС, при достижении отметки в 650 см в зону возможного воздействия паводка на территории Хабаровского края могут попасть 229 домов и около 4 тыс. приусадебных участков, дач, огородов в 34 поселениях края.

Подтопления от других рек

Помимо угрозы подтопления с Амура, в Хабаровском крае из-за сильных дождей разливаются и другие реки. На неделе из-за резкого подъема уровня воды в реке Левый Подхоренок подтопило поселок Шумный, вода зашла во дворы и в более 40 домов. Сейчас, по информации МЧС, все дома и подтопленные участки освободились от воды.

Продолжается подъем уровня воды в реке Уссури вблизи населенного пункта Корсаково-2. Утром в четверг гидрологи отметили прирост уровня на 18 см за сутки. В настоящий момент при уровне 476 см (опасное явление - 600 см) паводковыми водами подтоплено 22 приусадебных участка.

Подтопления также отмечаются в Охотском районе в отдаленном северном Инском сельском поселении, где вода, по данным местной администрации, подтопила 36 домов. Эвакуация там не проводилась.

Дамбы выстояли

В Магаданской области избежать затопления сел, несмотря на прохождение циклона, помогли уже существующие дамбы. По словам губернатора региона Сергея Носова, в области не было затопления поселков, кроме дачных участков и отдельных строений. Власти намерены провести обследование и инвентаризацию всех гидротехнических сооружений, так как некоторые дамбы в период дождей подверглись серьезным нагрузкам. Сейчас в регионе ведутся работы по просушке подвалов социальных объектов и домов.

Сильные дожди начались в пяти округах Магаданской области 4 августа, и к 6 числу распространились на Магадан и Ольский округ. В Тенькинском и Сусуманском округах из-за подъема воды в реках и размытия дорог введен режим ЧС.

Вызванные циклоном дожди в Магаданской области в настоящее время продолжаются, но с меньшей интенсивностью. По данным синоптиков, в четверг основная часть осадков придется на Магаданский и Ольский городские округа. Региональные подразделения МЧС РФ работают в режиме повышенной готовности.

В Приморье без подтоплений

Прошедший в Приморском крае ночью в четверг шторм "Франциско" не привел к серьезным негативным последствиям, сообщила пресс-служба администрации края. Как доложили главы муниципалитетов в ходе селекторного совещания, которое провел врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников, дожди не вызвали подъема уровня рек, нарушений в работе коммунальных систем не зафиксировано, дорожное сообщение также нигде не нарушено. При этом, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.

Однако интенсивные осадки спровоцировали локальные энергоаварии в нескольких южных районах края. Так, по информации Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), накануне в Шкотовском районе в результате прохождения грозового фронта произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ, в результате которого без электроснабжения остались жители города Фокино. Кратковременные отключения электроэнергии ночью и утром 8 августа также фиксировались в отдельных населенных пунктах Лазовского, Яковлевского, Партизанского и Шкотовского районов.

Специалисты ДРСК оперативно устраняют последствия стихии на линиях. Крупных отключений допущено не было.

Спасатели покидают Иркутскую область

Спасатели завершают работу в Иркутской области, где весь июль боролись с паводком и его последствиями. В их числе - курсанты и офицеры Сибирской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России. Они устраняли последствия наводнения в городе Тулун, сильнее всего пострадавшего от паводков. В течение месяца 11 аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных бригад академии общей численностью 150 человек оказывали помощь населению, разбирали завалы, откачивали воду.

Река Ия в Тулуне уже вернулась в русло, и в городе начинается строительство нового жилья. Как сообщила в четверг пресс-служба правительства региона, трем строительным компаниям предстоит возвести до начала холодов около 2,5 тыс. домов для пострадавших. Новое жилье будут строить по каркасной технологии, утеплят минераловатным утеплителем толщиной 200 мм. К домам будут подведены инженерные сети. Предусмотрено два типовых проекта трехкомнатных домов площадью 72 и 52 кв.м.