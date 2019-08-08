Источник: один человек погиб при пожаре на территории воинской части в Северодвинске

ТАСС, 8 августа. Один человек погиб и по меньшей мере 10 пострадали в результате пожара в воинской части в Северодвинске Архангельской области, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"В результате ЧП один человек погиб. Инцидент начался с судна, сейчас там пожар", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подтвердил ТАСС факт инцидента, отметив, что в результате происшествия есть пострадавшие. "Пострадавшие есть, на место направлена санитарная авиация", - сказал он.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что больницы области приведены в готовность для оказания помощи пострадавшим.

"Санавиация и больницы мобилизованы на случай необходимости оказания срочной медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.