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Пожар на территории воинской части в Северодвинске
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Источник: один человек погиб при пожаре на территории воинской части в Северодвинске

На место инцидента направлена санитарная авиация
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

ТАСС, 8 августа. Один человек погиб и по меньшей мере 10 пострадали в результате пожара в воинской части в Северодвинске Архангельской области, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"В результате ЧП один человек погиб. Инцидент начался с судна, сейчас там пожар", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подтвердил ТАСС факт инцидента, отметив, что в результате происшествия есть пострадавшие. "Пострадавшие есть, на место направлена санитарная авиация", - сказал он.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что больницы области приведены в готовность для оказания помощи пострадавшим.

"Санавиация и больницы мобилизованы на случай необходимости оказания срочной медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
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