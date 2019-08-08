Правительство выделит из резервов почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Правительство РФ направит почти 6 млрд рублей из своего резервного фонда на тушение лесных пожаров в ряде регионов страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

"Предлагается выделить из резерва почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей", - сказал Медведев. Он добавил, что наиболее сложная ситуация сложилась в трех регионах - в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. "Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и Министерства обороны, другая техника, соответственно, эта работа должна быть продолжена и ее нужно контролировать", - подчеркнул глава правительства.

Он также сообщил, что еще 600 млн рублей будет предоставлено Амурской области, жители которой пострадали этим летом из-за паводка.

7 августа сообщалось, в частности, что кабмин уже направил дополнительно 700 млн рублей на тушение природных пожаров в Иркутской области, а также планирует выделить свыше 390 млн рублей на аналогичные мероприятия в Якутии.

Площадь лесных пожаров в Сибири, по данным федеральной Авиалесоохраны на 8 августа, увеличилась на 42,8 тыс. га и превысила 1,58 млн га. Общая площадь лесных пожаров в Якутии составляет 884,9 тыс. га.