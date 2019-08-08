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Пожар на территории воинской части в Северодвинске
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Источник: радиационный фон в Северодвинске, где горит воинская часть, в норме

Власти региона не планируют эвакуировать горожан из-за инцидента

ТАСС, 8 августа. Радиационный фон в Северодвинске, где произошел пожар на территории военной части, находится в норме. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в силовых структурах города.

"Радиационный фон в Северодвинске остается в норме", - сказал собеседник агентства, не уточнив, о какой части идет речь.

По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, эвакуировать население города из-за пожара не нужно.

"Нет, ничего такого нет, и у нас таких данных нет", - сказал Орлов, отвечая на вопрос, предполагается ли эвакуировать жителей из-за происшествия.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
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