Источник: радиационный фон в Северодвинске, где горит воинская часть, в норме

ТАСС, 8 августа. Радиационный фон в Северодвинске, где произошел пожар на территории военной части, находится в норме. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в силовых структурах города.

"Радиационный фон в Северодвинске остается в норме", - сказал собеседник агентства, не уточнив, о какой части идет речь.

По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, эвакуировать население города из-за пожара не нужно.

"Нет, ничего такого нет, и у нас таких данных нет", - сказал Орлов, отвечая на вопрос, предполагается ли эвакуировать жителей из-за происшествия.