Источник: пожар на судне Севфлота произошел во время работы гражданских специалистов

ТАСС, 8 августа. Пожар на судне Северного флота в Архангельской области произошел в четверг при проведении работ гражданскими специалистами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Причины сейчас выясняются, пока известно, что это произошло при работах гражданских, не военных", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на судне в Северодвинске Архангельской области произошел пожар. Источники ТАСС в экстренных службах сообщили, что, по предварительным данным, один человек в результате ЧП погиб, еще десять пострадали. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подтвердил ТАСС факт инцидента, отметив, что есть пострадавшие и на место направлена санитарная авиация.

Радиационный фон в Северодвинске, по данным другого источника ТАСС, остается в норме.