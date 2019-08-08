Пассажир поезда Москва - Белгород напал на полицейского

ТАСС, 8 августа. Транспортные полицейские сняли в Орле с поезда сообщением Москва - Белгород пассажира, напавшего на сотрудника полиции. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В пути следования пассажирского поезда Москва - Белгород наряд сопровождения Курского линейного отдела МВД России на транспорте выявил пассажира в состоянии опьянения, ведущего себя неадекватно. Транспортные полицейские попытались успокоить нарушителя порядка. Однако мужчина на замечания никак не отреагировал, начал демонстративно оскорблять стражей порядка, а потом и вовсе применил физическую силу в отношении полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажира сняли с поезда и доставили в полицию на станции Орел. "Им оказался уроженец Амурской области 1993 года рождения. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). По факту нападения гражданина на сотрудников полиции, а также оскорбления полицейских проведена проверка. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе ведомства.