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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

В Архангельске из-за пожара на полигоне пройдет заседание областной комиссии по ЧС

Участие в нем примет вице-губернатор региона

ТАСС, 8 августа. Заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям пройдет в ближайшее время в Архангельске из-за ЧП на военном полигоне. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

"КЧС будет через полчаса в Архангельске с участием вице-губернатора области", - сказал он.

По данным Минобороны, во время испытаний жидкостного реактивного двигателя на полигоне в Архангельской области произошел взрыв и пожар. Шесть человек получили травмы, двое погибли, уточнили в военном ведомстве.

Теги
РоссияАрхангельская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
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