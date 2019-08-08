В Архангельске из-за пожара на полигоне пройдет заседание областной комиссии по ЧС

ТАСС, 8 августа. Заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям пройдет в ближайшее время в Архангельске из-за ЧП на военном полигоне. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

"КЧС будет через полчаса в Архангельске с участием вице-губернатора области", - сказал он.

По данным Минобороны, во время испытаний жидкостного реактивного двигателя на полигоне в Архангельской области произошел взрыв и пожар. Шесть человек получили травмы, двое погибли, уточнили в военном ведомстве.