Взрыв на полигоне под Архангельском. Главное

На военном полигоне в Северодвинске произошел взрыв реактивного двигателя. В результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали.

Согласно сообщению Минобороны, взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате этого на месте ЧП начался пожар. В ведомстве подчеркнули, что "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме".

жидкостной реактивной двигательной установки. В результате этого на месте ЧП начался пожар. В ведомстве подчеркнули, что "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме". От взрыва пострадали представители Минобороны и предприятия-разработчика. На место инцидента направлена санавиация. В пресс-службе правительства региона уточнили, что больницы области приведены в готовность для оказания помощи пострадавшим.

представители Минобороны и предприятия-разработчика. На место инцидента направлена санавиация. В пресс-службе правительства региона уточнили, что больницы области приведены в готовность для оказания помощи пострадавшим. По данным открытых источников, возле Неноксы, в сторону которой направлялись вертолеты с медиками, находится ракетный полигон ВМФ России.

ВМФ России. Как заявил источник ТАСС, инцидент случился на судне Северного флота. Собеседник агентства добавил, что ЧП произошло во время работы гражданских специалистов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что эвакуировать население после инцидента в Северодвинске не потребуется.