Взрыв на полигоне под Архангельском. Главное

На военном полигоне в Северодвинске произошел взрыв реактивного двигателя. В результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали.
- Согласно сообщению Минобороны, взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате этого на месте ЧП начался пожар. В ведомстве подчеркнули, что "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме".
- От взрыва пострадали представители Минобороны и предприятия-разработчика. На место инцидента направлена санавиация. В пресс-службе правительства региона уточнили, что больницы области приведены в готовность для оказания помощи пострадавшим.
- По данным открытых источников, возле Неноксы, в сторону которой направлялись вертолеты с медиками, находится ракетный полигон ВМФ России.
- Как заявил источник ТАСС, инцидент случился на судне Северного флота. Собеседник агентства добавил, что ЧП произошло во время работы гражданских специалистов.
- Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что эвакуировать население после инцидента в Северодвинске не потребуется.