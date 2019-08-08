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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Взрыв на полигоне под Архангельском. Главное

В результате взрыва реактивного двигателя погибли два человека
Описание
© Виталий Тимкив/ТАСС

На военном полигоне в Северодвинске произошел взрыв реактивного двигателя. В результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали.

  • Согласно сообщению Минобороны, взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате этого на месте ЧП начался пожар. В ведомстве подчеркнули, что "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме".
  • От взрыва пострадали представители Минобороны и предприятия-разработчика. На место инцидента направлена санавиация. В пресс-службе правительства региона уточнили, что больницы области приведены в готовность для оказания помощи пострадавшим.
  • По данным открытых источников, возле Неноксы, в сторону которой направлялись вертолеты с медиками, находится ракетный полигон ВМФ России.
  • Как заявил источник ТАСС, инцидент случился на судне Северного флота. Собеседник агентства добавил, что ЧП произошло во время работы гражданских специалистов.
  • Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что эвакуировать население после инцидента в Северодвинске не потребуется.
Теги
РоссияПожар на территории воинской части в Северодвинске
Пожар на территории воинской части в Северодвинске
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