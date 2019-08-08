Военнослужащий тольяттинского гарнизона погиб при прыжке с парашютом

ТАСС, 8 августа. Командование Тольяттинского гарнизона и правоохранительные органы начали проверку после гибели военнослужащего при прыжке с парашютом. Об этом сообщили журналистам в четверг в командовании гарнизона.

"Командование Тольяттинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей гарнизона в результате несчастного случая", - отметили в командовании гарнизона.

Инцидент произошел в ходе плановых прыжков с парашютом с вертолета.

"По предварительным данным, военнослужащий из-за сильного порыва ветра при приземлении зацепил провода ЛЭП, получив смертельное поражение электрическим током. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в гарнизоне.