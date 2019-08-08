На Украине предъявили обвинения инициаторам схемы определения цен на уголь "Роттердам+"

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявили обвинение бывшим руководителям и членам национального регулятора в сфере энергетики в рамках уголовного дела о скандальной формуле определения цены на уголь для электростанций (так называемая формула "Роттердам+"). Об этом сообщила в четверг Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Предъявлено обвинение шести лицам, среди которых бывший глава и члены Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - сказано в сообщении. Они подозреваются в использовании служебного положения с целью получения частными тепловыми электростанциями неправомерной выгоды в результате введения этой формулы в 2016 году. Общий размер убытков составляет 18,9 млрд гривен (более $738 млн).

По информации СМИ, обвинения предъявлены бывшему главе регулятора Дмитрию Вовку, директору госпредприятия "Оператор рынка" Владимиру Евдокимову, некоторым представителям комиссии, а также двум топ-менеджерам частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Двум фигурантам было предъявлено обвинение лично, еще четырем - "в порядке, определенным Уголовно-процессуальным кодексом", поскольку они не находятся на территории Украины.

При этом, по данным СМИ, Евдокимов в настоящее время уже задержан НАБУ.

В марте 2016 года регулятор в сфере энергетики на Украине утвердил новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину".

Эксперты отмечали, что это было сделано в интересах, прежде всего, владельцев угольных электростанций, львиная доля которых в стране принадлежит структуре олигарха Рината Ахметова. Действие этой формулы привело к значительному росту (в разы) стоимости электроэнергии, продаваемой этими станциями и, как следствие, - оптовой цены.

Ряд украинских политиков, среди которых лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, прямо обвиняли бывшего президента страны Петра Порошенко в лоббировании этой схемы в корыстных целях. Украинские правоохранительные органы неоднократно пытались расследовать законность применения такой формулы, в том числе с точки зрения возможных коррупционных схем и причинения ущерба государству, однако дальше стадии досудебного расследования это пока не доходило.