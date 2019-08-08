{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Власти Северодвинска зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона после ЧП

В Минобороны утверждают, что после взрыва на военном полигоне радиационный фон оставался в норме
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС, архив
На эту тему
Взрыв на полигоне под Архангельском. Главное

ТАСС, 8 августа. Краткосрочное повышение радиационного фона зафиксировали в четверг в Северодвинске, где произошел взрыв на военном полигоне. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы администрации города Ксения Юдина.

"В районе 12 часов в Северодвинске было зафиксировано кратковременное превышение радиационного фона", - сказала она.

При этом Минобороны сообщило, что после ЧП радиационный фон оставался в норме, вредных выбросов в атмосферу не было.

Теги
РоссияАрхангельская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
Пожар на территории воинской части в Северодвинске
Губернатор вылетел в Архангельск из-за ЧП в воинской части
В результате взрыва шесть человек получили травмы, двое погибли
Читать полностью