Власти Северодвинска зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона после ЧП

Взрыв на полигоне под Архангельском. Главное

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ТАСС, 8 августа. Краткосрочное повышение радиационного фона зафиксировали в четверг в Северодвинске, где произошел взрыв на военном полигоне. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы администрации города Ксения Юдина.

"В районе 12 часов в Северодвинске было зафиксировано кратковременное превышение радиационного фона", - сказала она.

При этом Минобороны сообщило, что после ЧП радиационный фон оставался в норме, вредных выбросов в атмосферу не было.