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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Власти Красноярского края опровергли данные о повторной эвакуации в Ачинском районе

В пресс-службе правительства региона сообщили, что соответствующее СМС-оповещение было ошибочным

ТАСС, 8 августа. СМС-оповещение о повторной эвакуации в Ачинском районе, где в понедельник произошел пожар с серией взрывов на складе боеприпасов, является ошибочным, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Красноярского края.

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Ранее сообщалось, что в четверг жители ближайшего к складу боеприпасов поселка Каменка, вернувшиеся в свои дома после эвакуации и снятия режима ЧС, по предварительным данным, обнаружили боеприпас, в связи с чем была начата эвакуация.

"По Ачинску прошло СМС-оповещение об эвакуации. Это ошибочное оповещение. Проводится проверка, кто мог это сделать", - сообщили в пресс-службе.

Информацию о том, что сообщение об эвакуации ложное, подтвердил ТАСС глава Ачинского района Евгений Розанчугов.

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РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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