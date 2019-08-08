Власти Красноярского края опровергли данные о повторной эвакуации в Ачинском районе

ТАСС, 8 августа. СМС-оповещение о повторной эвакуации в Ачинском районе, где в понедельник произошел пожар с серией взрывов на складе боеприпасов, является ошибочным, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Красноярского края.

Ранее сообщалось, что в четверг жители ближайшего к складу боеприпасов поселка Каменка, вернувшиеся в свои дома после эвакуации и снятия режима ЧС, по предварительным данным, обнаружили боеприпас, в связи с чем была начата эвакуация.

"По Ачинску прошло СМС-оповещение об эвакуации. Это ошибочное оповещение. Проводится проверка, кто мог это сделать", - сообщили в пресс-службе.

Информацию о том, что сообщение об эвакуации ложное, подтвердил ТАСС глава Ачинского района Евгений Розанчугов.