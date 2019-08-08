В Петербурге осудили лидера банды черных риелторов, убивавшей малоимущих жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Суд в Петербурге вынес приговор Максиму Овечкину, признанному виновным в организации преступной группы и особо крупном мошенничестве в рамках дела черных риелторов, которые отнимали квартиры у малоимущих граждан и убивали их. Как говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Петербургу, распространенном в четверг, Овечкин осужден на 7,5 года колонии строгого режима.

"Приговором суда Овечкину назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на один год", - сказано в сообщении.

По данным ГСУ, Овечкин является лидером преступного сообщества, организованного им с целью завладения правами жителей Петербурга на недвижимое имущество. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Суд установил, что в 2001 году Овечкин создал сообщество черных риелторов, которые мошенническим путем приобретали квартиры малоимущих жителей Петербурга и убивали их. Фигурант осуществлял руководство группой, искал квартиры, давал указания о вывозе под обманным предлогом владельцев квартир с места их проживания, а также участвовал в совершении насильственных преступлений против потерпевших.

В отношении других членов преступного сообщества ранее были вынесены обвинительные приговоры.