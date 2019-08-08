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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Губернатор вылетел в Архангельск из-за ЧП в воинской части

В результате взрыва шесть человек получили травмы, двое погибли

ТАСС, 8 августа. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов прервал рабочую поездку и вылетел в Архангельск в связи с ЧП в воинской части в Северодвинске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

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"Губернатор вылетел в Архангельск для участия в КЧС (Комиссии по чрезвычайным ситуациям)", - сказал представитель пресс-службы.

Орлов находился на пятом чемпионате России "Лесоруб XXI века", который проходит с 7 по 10 августа в Устьянском районе Архангельской области.

По данным Минобороны, во время испытаний жидкостного реактивного двигателя на полигоне в Архангельской области произошел взрыв и пожар. Шесть человек получили травмы, двое погибли. В ведомстве отмечали, что превышения радиационного фона в Северодвинске нет, в администрации города ТАСС сообщили, что зафиксировали его кратковременное превышение.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
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