Власти Северодвинска сообщили о нормализации радиационного фона после взрыва на полигоне

ТАСС, 8 августа. Радиационный фон в Северодвинске, в районе которого в четверг произошел взрыв на военном полигоне, нормализовался после кратковременного повышения. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

"В 11:50 8 августа датчики АСКРО (автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки - прим. ТАСС) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время фон нормализовался", - говорится в сообщении.

При этом Минобороны сообщало, что после ЧП радиационный фон оставался в норме, вредных выбросов в атмосферу не было.

Как уточняет пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентина Магомедова, сейчас показания датчиков не превышают 0,11 микрозиверт в час при максимально допустимых 0,6. На территориях градообразующих предприятий, имеющих производства с радиационным фактором, фон оставался без изменений.