СК уточнил, что Фомин был одним из активных участников массовых беспорядков в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ подтвердил, что явившемуся в полицию Сергею Фомину предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, а не в их организации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Главным следственным управлением СК Сергею Фомину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"). Следствием установлено, что Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц", - сказал представитель СК. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению ходатайства следствия о заключении Фомина под стражу.

Ранее адвокат Алексей Веселов сообщил ТАСС, что Фомину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ. Судебное заседание по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу назначено сегодня в Басманном районном суде на 16:00 мск.

Источник в правоохранительных органах сообщил ранее, что Сергей Фомин, объявленный в розыск, в четверг рано утром сам явился в ОВД "Замоскворечье". По словам источника, он отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих родственников.

По объединенному в одно производство делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка ранее были арестованы девять человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. В розыск были объявлены два человека, в их числе был Сергей Фомин. Он ушел с несанкционированной акции, взяв на руки чужого ребенка. Уголовное дело о массовых беспорядках передано для расследования в центральный аппарат СК.