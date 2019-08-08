В СК назвали причину ДТП с автобусом под Новороссийском

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Водитель экскурсионного автобуса, попавшего накануне в ДТП под Новороссийском, превысил скорость движения по трассе и не предоставил право преимущества проезда автомобилю, с которым произошло столкновение перед опрокидыванием в кювет, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.