{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с автобусом под Новороссийском
Обновлено 

В СК назвали причину ДТП с автобусом под Новороссийском

Речь идет о превышении водителем скоростного режима
Описание
© Артем Виноградов/ТАСС

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Водитель экскурсионного автобуса, попавшего накануне в ДТП под Новороссийском, превысил скорость движения по трассе и не предоставил право преимущества проезда автомобилю, с которым произошло столкновение перед опрокидыванием в кювет, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

На эту тему

"По версии следствия, в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска 41-летний водитель экскурсионного автобуса, принадлежащего лечебно-профилактическому санаторию "Эллада", превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, имевшему преимущество", - говорится в сообщении ведомства.

Теги
РоссияДТП с автобусом под Новороссийском
Гранату нашли в районе Люблинского пруда в Москве
В настоящее время место, где нашли гранату, оцеплено
Читать полностью