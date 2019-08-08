Радиационный фон после ЧП под Северодвинском на полчаса втрое превысил допустимую норму

ТАСС, 8 августа. Уровень радиационного фона в Северодвинске, в окрестностях которого в четверг произошел взрыв на военном полигоне, в течение получаса примерно в три раза превышал допустимую норму, заявил журналистам начальник отдела гражданской защиты администрации города Валентин Магомедов.

"В период с 11:50 мск до 12:20 мск обнаружено повышение радиационного фона до 2 микрозивертов в час. В настоящее время уровень радиации составляет 0,1 микрозиверта в час, угроза населению отсутствует", - сказал он.

Уровень в 0,6 микрозиверта в час, как сообщали ранее в пресс-службе мэрии со ссылкой на Магомедова, считается максимально допустимым. По данным Роспотребнадзора, при рентгене пищеварительных органов пациент получает до 3,3 миллизиверта за процедуру.

Магомедов добавил, что при этом угрозы жизни людям не было. "Здоровью и жизни людей угрозы не было никакой. Это было кратковременно, в течение 30 минут. Дальше уровень резко начал снижаться и сейчас в пределах нормы", - сказал специалист.

По его словам, при обнаружении повышенного радиационного фона до выяснения обстоятельств рекомендуется не выходить на улицу и закрыть окна и форточки - "это первичные мероприятия". "Когда [стало понятно, что] угроза отсутствует, все оповещены были люди, что угроза отсутствует", - добавил он.

Экологические параметры в норме

Проведенные специалистами экспертизы показали, что все экологические параметры в районе ЧП в норме. Такую информацию представили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел губернатор Архангельской области Игорь Орлов, после взрыва в воинской части под Северодвинском.

"Комиссию возглавил губернатор Игорь Орлов. В рамках заседания представлена информация о состоянии окружающей среды в Северодвинске и на прилегающих к городу территориях. По результатам представленных экспертиз все параметры находятся в пределах нормы. Мониторинг состояния окружающей среды продолжается", - говорится в сообщении.

В материал в 18:27 мск внесена правка - уточняются данные в третьем абзаце