Обвиняемый в участии в массовых беспорядках Сергей Фомин не признал вину в суде

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Житель Москвы Сергей Фомин, который обвиняется в участии в массовых беспорядках 27 июля, не признал вину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я не считаю себя виновным", - заявил Фомин в Басманном районном суде, где рассматривалось ходатайство об аресте.

Суд отложил рассмотрение вопроса об аресте Фомина по просьбе прокурора до 9 августа. "Суд постановил отложить заседание по вопросу заключения под стражу Фомина в связи с тем, что прокурор высказал соответствующую просьбу, так как материалы его дела не поступили для проверки законности его возбуждения в прокуратуру. Заседание состоится завтра в 14:00", - сказала судья Валентина Левашова.

Как сообщил ранее адвокат Фомина Алексей Веселов, его подзащитному предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"). Эту информацию подтвердили позднее и в Следственном комитете.

По объединенному в одно производство делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка арестованы девять человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. Еще двое были объявлены в розыск, в их числе был и Фомин. В четверг рано утром он добровольно явился в правоохранительные органы.