Бывший главный архитектор Ростовской области останется под домашним арестом до сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону продлил еще на месяц домашний арест бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому. Об этом ТАСС в четверг сообщила его адвокат Фатима Какалия.

Полянского подозревают в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. 10 июня срок его ареста был продлен до 10 августа. "До 10 сентября продлили домашний арест", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, защита намерена обжаловать решение суда. "Буду обжаловать в той части, что не предоставляют прогулки. Я считаю, что это нарушение", - уточнила Какалия.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля возбудило уголовные дела в отношении Полянского, а также главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.