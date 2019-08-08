ФАС возбудила дело в отношении Минпросвещения из-за нового федерального перечня учебников

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Минпросвещения РФ в связи с новым федеральным перечнем учебников, однако министерство прилагает усилия, чтобы исправить эту ситуацию. Об этом сообщил в четверг ТАСС статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

"Служба возбудила антимонопольное дело в отношении Министерства просвещения России. Однако отметим, что министерство выбрало путь сотрудничества и прилагает все усилия, чтобы мы в совместной активной работе смогли исправить сложившуюся ситуацию на рынке в кратчайший срок", - сказал он.

В Минпросвещения рассказали ТАСС, что диалог с ФАС по данной теме продолжается. "Минпросвещения продолжает взаимодействие с ФАС по разъяснению позиции и представлении доводов в обоснованности принятых ранее решений", - сообщили в министерстве.

Новый федеральный перечень учебников был утвержден министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года, его сократили с 1370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу. В итоге лидерами по представленным наименованиям в федеральном перечне учебников стали издательство "Просвещение", доля которого составляет 573 наименования, и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "Вентана-Граф", издательство "Астрель") - 256 наименований.

В середине апреля ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники. 30 мая представитель пресс-службы ФАС сообщил ТАСС, что ведомство продлило срок исполнения предупреждения до 28 июня.