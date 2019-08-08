В больницах находятся шесть пострадавших при взрыве под Северодвинском

ТАСС, 8 августа. Шесть пострадавших при взрыве и пожаре на военном полигоне под Северодвинском находятся в больницах Архангельской области. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава региона Игорь Орлов.

"По нашим данным, шесть человек [находятся в больницах]. Они находятся в архангельской системе здравоохранения", - сказал Орлов.

Ранее Минобороны также сообщало о двух погибших.

"Идет оценка ситуации и оказание помощи", - добавил губернатор.

Как сообщало Минобороны, взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел днем в четверг во время испытаний жидкостного реактивного двигателя. По данным ведомства, после ЧП радиационный фон оставался в норме, вредных выбросов в атмосферу не было. При этом власти города сообщили о кратковременном повышении фона.