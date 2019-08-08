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В окрестностях Полоцка произошло ДТП с комплексом С-300

В результате происшествия никто не пострадал

ТАСС, 8 августа. Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 "Фаворит" съехал в кювет под Полоцком. Об этом в четверг сообщило агентство БелТА со ссылкой на представителя Министерства обороны Белоруссии Наталью Гаврусик.

ДТП с участием С-300 произошло, когда военная колонна двигалась в пункт постоянной дислокации. "Небольшое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня (8 августа - прим. ТАСС), - указали в Минобороны. - Комплекс без боекомплекта в составе колонны двигался со скоростью 30 км/ ч. Водитель не справился с управлением".

В оборонном ведомстве также добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

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