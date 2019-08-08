Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) во время встречи с избирателями в Москве в четверг. Об этом ТАСС сообщил его помощник Никита Ганжа.

"В районе Западное Бирюлево произошло нападение на депутата Госдумы Бориса Чернышова. Неизвестные атаковали парламентария во время его рабочей встречи с избирателями, пытались отнять удостоверение депутата Госдумы, угрожали применением насилия", - сообщил его помощник.

От отметил, что парламентарий по данному факту обратился с заявлением в столичную полицию. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал Ганжа.

Комментариями пресс-службы ГУ МВД России по Москве ТАСС не располагает.