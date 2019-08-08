СК начал доследственную проверку после гибели полицейского в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК по Калининградской области начало доследсвтенную проверку после гибели полицейского в Калининграде. Об этом журналистам сообщила в четверг представитель ведомства Наталья Гацко.

"По факту гибели 40-летнего капитана полиции в ОМВД России по Московскому району города Калининграда региональным управлением СКР проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственная группа, выясняются обстоятельства произошедшего", - сообщила представитель ведомства.

Пресс-служба областного УМВД, не уточняя деталей происшедшего, также сообщила, что ведомство проводит проверку по факту инцидента.

Источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что полицейский был обнаружен в четверг вечером с огнестрельным ранением в одном из помещений дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда, при этом он находился там вне времени своего дежурства.